Игры исламской солидарности – особенное спортивное событие - фотограф из Дубая

2017-05-22 20:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности – это особенное спортивное событие, сказал Trend в понедельник фотограф из Дубая Мустафа Ибрахим.

Он отметил, что работает в Национальном Олимпийском комитете Объединенных Арабских Эмиратов, и был на многих международных спортивных мероприятиях, начиная с чемпионатов по различным видам спорта и завершая Олимпиадой в Лондоне.

Однако, по словам Ибрахима, Исламиада отличается от всех других спортивных соревнований, так как объединяет исламские страны.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Вугар Иманов, Елена Косолапова)