Церемония закрытия Исламиады – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2017-05-22 21:26 | www.oxu.az | 3

Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку 2017».

Как сообщает Oxu.Az, в церемонии закрытия принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

C.Б.

