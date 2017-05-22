Италия спустя 26 лет вернула Ираку два боевых корабля

2017-05-22 20:53 | www.trend.az | 3

Два иракских корвета в понедельник отправляются на родину спустя более 26 лет вынужденного простоя в порту итальянского города Специя, передает РИА Новости.

С ними домой вернутся дюжина моряков, несших вахту на их борту.

Постройку боевых кораблей на верфях итальянской компании Fincantieri заказал еще Саддам Хуссейн, однако они так и не были поставлены Ираку из-за оружейного эмбарго ООН, которое ввели в 1990 году после его вторжения в Кувейт.

Как пишет итальянская газета Il Secolo XIX cо ссылкой на ВМС страны, отмена международных санкций после падения режима Хуссейна сделала возможным возвращение кораблей к берегам Ирака. Вместе с историей двух корветов завершится одиссея иракских моряков, которые на протяжении 26 лет несли дежурство и поддерживали состояние своих кораблей.

Остается неясным, насколько частой была ротация экипажей, однако известно, что последняя команда прибыла в лигурийский порт несколько месяцев назад.

"В начале кризиса, в первые годы 90-х, на борту каждого корабля было по 50 моряков, но со временем их экипажи постепенно сокращались. Военные, оставшиеся наблюдать за корветами и заниматься их техническим обслуживанием, никогда не имели особенных ограничений и всегда обладали видом на жительство", - говорится в сообщении газеты.

Живших на борту кораблей моряков можно было увидеть делающими покупки за пределами морской базы, а в тяжелые для Ирака времена начала 2000-х они часто являлись к обеду в местную столовую.

Состояние корветов "Тарик ибн Зияд" и "Муса ибн Нусайр", названных в честь великих арабских полководцев древности, можно назвать плачевным, поэтому в долгом переходе к иракскому порту Умм-Каср их будет сопровождать норвежский плавучий док.