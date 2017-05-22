Названы страны с самым большим числом жителей, страдающих от ожирения

2017-05-22 21:07 | www.trend.az | 3

США заняли первое место среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующий диагноз поставлен 38,2 процента американцев старше 15 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 45 процентов.

Второе место занимает Мексика, где избыточный вес имеют 32,4 процента населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7 процента людей.

При этом наиболее здоровая ситуация сложилась в Японии - здесь лишний вес имеют только 3,7 процентов жителей.

Россия находится в самой середине рейтинга: с проблемами ожирения сталкиваются 19.6 процентов россиян.