США обсуждают с Саудовской Аравией поставку вооружений на $110 млрд

2017-05-22 21:09 | www.trend.az | 3

Американские законодатели ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа представит на утверждение в конгресс десятилетний контракт на поставку вооружения Саудовской Аравии общей стоимостью 110 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

По данным двух источников издания на Капитолийском холме, законодатели еще не получали документы на утверждение данной сделки. Но ожидается, что она будет представлена как нечто совершенно новое, являющееся достижением администрации Трампа. Хотя данная сделка начала обсуждаться еще во времена бывшего президента США Барака Обамы.

Согласно тем же данным, переговоры о сделке ведут зять и советник Трампа Джаред Кушнер, а со стороны Саудовской Аравии тесную связь с американской администрацией по этому вопросу держит 31-летний заместитель наследного принца Мохаммед бен Салман. Эта тема обсуждалась и в рамках визита Трампа в Саудовскую Аравию, пишет издание.

Речь идет о продаже произведённых оборонным комплексом США "судов, танков, бронированных машин, наводящихся ракет, технологий по противоракетной обороне и радарных систем", уточняет издание со ссылкой на людей, знакомых с деталями переговоров.

В частности, это, например, четыре совершенно новых боевых корабля Lockheed Martin с ценой приблизительно шесть миллиардов долларов. Так администрация Трампа намерена защитить одного из ближайших восточных союзников от Ирана, резюмирует Foreign Policy.

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и представителей руководства более 50 арабских и мусульманских стран открылся в воскресенье вечером в столице Саудовской Аравии, куда Трамп прибыл с визитом. Посещение королевства стало первым пунктом в дебютном зарубежном турне Трампа в качестве главы государства.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани, избранный на прошедших выборах на второй срок, подтвердил, что Тегеран продолжит оказывать поддержку Ираку и Сирии в борьбе с терроризмом. При этом он отметил, что считает прошедший в Эр-Рияде саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских и исламских стран не имеющим политической силы для борьбы с терроризмом.