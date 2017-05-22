У иранского и израильского газа мало шансов дойти до Европы – эксперт

2017-05-22 21:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - У иранского и израильского газа мало шансов выйти на европейский рынок, считает генеральный директор кипрской консалтинговой компании в области энергетики e-CNHC с более чем тридцатипятилетним опытом работы в нефтегазовом секторе Чарльз Эллинас.

«Цены на газ в Европе слишком низкие, чтобы такие поставки стали коммерчески жизнеспособными», - сказал Trend в понедельник по электронной почте Эллинас, который также является внештатным старшим научным сотрудником вашингтонского Атлантического совета (Atlantic Council).

Он напомнил, что цена на газ в Европе сейчас составляет менее 5 долларов за миллион британских термических единиц [1 MMBtu = 28.263682 m3], а в долгосрочной перспективе, согласно прогнозам Platts, она будет на уровне 5-6 долларов за миллион британских термических единиц.

При этом, по словам эксперта, стоимость иранского газа, поставляемого в Турцию в 2016 году, составляла 5,8 доллара за миллион британских термических единиц.

«При такой цене сейчас, если этот газ достигнет Европы, его стоимость превысит 7 долларов за миллион британских термических единиц, что было бы слишком дорого, чтобы привлечь покупателей», - сказал Эллинас.

Кроме того, по его словам, большая часть добываемого в Иране газа, потребляется на внутреннем рынке, и для экспорта остается не так много объемов.

Эллинас отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и с израильским газом, вне зависимости от того, каким путем он пойдет в Европу.

По словам эксперта, учитывая стоимость, которую взимают компания Noble и ее партнеры за газ с разрабатываемого ими месторождения "Тамар" с израильской компании Israel Electric Corporation, цена израильского газа еще до того, как он покинет страну, превышает 4 доллара за миллион британских термических единиц.

«Плюс необходимо добавить стоимость строительства трубопроводов до Европы. Вне зависимости от того, будет ли этот трубопровод через Кипр в Грецию, а затем в Европу, или трубопровод через Турцию, цены на газ в Европе должны быть выше 7-8 долларов за миллион британских термических единиц, чтобы сделать такой экспорт жизнеспособным», - сказал Эллинас.

Эксперт отметил, что исходя из вышесказанного, не существует жизнеспособных маршрутов, чтобы поставить иранский или израильский газ в Европу по 5-6 долларов за миллион британских термических единиц, прогнозируемых в краткосрочной перспективе.

По его словам, даже более конкурентоспособный американский СПГ пытается проникнуть в Европу в пределах таких цен.

«Азия может стать лучшим рынком для иранского или израильского газа, который может туда поставляться в виде сжиженного природного газа. Но даже в данном случае, это будет сложно», - сказал Эллинас.

По данным ОПЕК, Иран по доказанным запасам газа занимает второе место в мире после России. Его запасы составляют 33,5 триллиона кубических метров газа.

В Израиле в 2009 и 2010 годах были открыты два гигантских месторождения – "Тамар" и "Левиафан", запасы которых составляют десятки триллионов кубических футов газа.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova