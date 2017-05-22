“Standard " Poor’s” сохранил рейтинг SOCAR

2017-05-22 22:43 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство “Standard & Poor’s” (S&P) сохранил, не изменив, долгосрочный кредитный рейтинг SOCAR на уровне “BB”.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингу “негативный”

Отмечается, что реструктуризация обязательств Международного Банка Азербайджана не повлияла на рейтинг SOCAR.

Агентство подчеркивает высокую значимость компании, которая пользуется поддержкой государства, что и стало причиной сохранения долгосрочного кредитного рейтинга.

Правительство ведет наблюдение за уровнем ее долговых обязательств, говорится в сообщении агентство. «Часть запасов денежных средств компании размещена в МБА. Вместе с тем отмечается значительный объем долговых обязательств компании перед банком», подчеркивают аналитики S&P.