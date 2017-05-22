Мехрибан Алиева: “Азербайджан одержал очередную историческую победу”

2017-05-22 22:46 | www.apa.az | 3

“Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всего исламского мира Азербайджану и азербайджанскому народу”.

Как передает АПА, об этом сказала первый вице-президент Азербайджана, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева во время выступления на церемонии закрытия Игр.

М.Алиева сказала, что в эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое гостеприимство и радушие: «Азербайджан показал, что является большим спортивным государством. Наша национальная команда завоевала в общем зачете первое место. Поздравляю азербайджанский народ с этим успехом. Самой же большей победой является торжество солидарности и единства исламского мира, которого мы добились в эти дни».