В Беларуси назначен новый замминистра обороны по вооружению

2017-05-22 21:44 | www.trend.az | 3

Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных сил: соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 мая, передает Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Занимавший эту должность Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Еще одним указом Президент назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения - первым заместителем начальника вооружения Вооруженных сил.