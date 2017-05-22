Глава Туркменистана поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана

2017-05-22 21:53 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал в своем письме искренние поздравления Хасану Рухани в связи с его повторным избранием на пост президента Ирана, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

В своем послании глава государства выразил твердую уверенность в том, что "традиционно дружественные и добрососедские двусторонние отношения, а также взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Ираном будут и впредь развиваться в интересах наших братских народов".

Глава Туркменистана выразил Хасану Рухани сердечные пожелания крепкого здоровья, а также успехов в его деятельности и во всех начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.

Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы в дополнение к нему ответвление - по другому транзиту Довлетабат-Серахс-Хангеран. Иран также закупает в Туркменистане электроэнергию.

Два государства построили пограничную плотину "Достлук" (Дружба) и завершили железнодорожный проект "Север-Юг" - на основании подписанного в 2007 году трехстороннего соглашения с участием Туркменистана, Ирана и Казахстана.

Иран во внешней торговле Туркменистана занимает третье место, прежде всего, благодаря закупкам природного газа. В свою очередь, Туркменистан импортирует из Ирана сырье, строительные материалы, продукты металлургии и неорганической химии, пластмассовые изделия, каучук, моющие средства, продовольствие и другие потребительские товары.

Две страны уделяют основное внимание вопросам активизации совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, области строительства дорог, а также в секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)