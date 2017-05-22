Минсельхоз России снимет ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

2017-05-22 21:59 | www.trend.az | 2

Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставку сельхозпродукции с ряда белорусских предприятий, сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24", передает Белта.

"Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные походы и взаимные претензии. Тем не менее, мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию", - сказал министр.

По его словам, переговоры по открытию остальных белорусских предприятий пройдут через 7-10 дней