Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа

2017-05-22 22:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева сказала в ходе своего выступления в понедельник на церемонии закрытия Исламиады в Баку.

"Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство Ильхам Алиев, Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар, уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности, спортсмены исламского мира. Дамы и господа. Уважаемые гости. Добро пожаловать на церемонию закрытия Игр исламской солидарности Баку-2017.

Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа. Уверена, что представляющие более чем 50 стран спортсмены и гости столицы сохранят в своих сердцах добрые воспоминания, связанные с нашей страной.

В эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое гостеприимство и радушие. Азербайджан показал, что является большим спортивным государством. Наша национальная команда завоевала в общем зачете первое место. Горжусь этой исторической победой и сердечно поздравляю азербайджанский народ!

Еще большей победой является торжество солидарности и единства исламского мира, которого мы добились в эти дни. Давайте все сохраним это единство, усилим исламскую солидарность. Пусть Аллах хранит всех мусульман!" - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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