Вилли Токарев: В Нью-Йорке я пел песни на азербайджанском языке – АУДИО

2017-05-22 23:15 | www.oxu.az | 3

Звезда русского шансона Вилли Токарев в эксклюзивном интервью «Москва-Баку» рассказал что вдохновило его написать лирическую песню «Мерси, Баку» (cтихи и музыка Вилли Токарев) в которой он признается в давней и искренней любви к Азербайджану.

Мерси, Баку

Однажды меня пригласил,

Живущий в Париже бакинец,

Чтобы песней его угостил,

Привёз, чтоб Каспийский гостинец.

Я пел для французов по-русски,

Мугам спел, - привет от Баку!

В восторге мой друг по -французски

Кричал мне: «Мерси и боку».

ПРИПЕВ:

Звездою яркою горишь

Баку, мой маленький Париж.

Страна любви Азербайджан

Привет тебе от парижан.

«Мерси боку, мерси боку»

Азербайджану и Баку.

Мне не забыть тебя Баку

«Мерси боку, Мерси боку».

Красавец Кавказа Баку,

Как конь молодой на скаку.

Он стал в тыщу раз красивей,

Там есть и Монмартр и Бродвей.

Баку это город мечты,

Мой город земной красоты.

Я очень тобою горжусь

И рад, что тебе пригожусь!

- Я много раз бывал в Баку и каждый раз до глубины души поражался его красотой. Мне нравится общаться с бакинцами. Отметил, что они, как и американцы начинают улыбаться, когда ты смотришь им в глаза.

Помню, еще живя в Америке, приезжал в Баку выступать. Пришел на рынок и презентовал кому-то свою пластинку. Что тут началось! Меня буквально задарили овощами-фруктами, принесли столько еды, я не знал, что с ней делать. Багажник машины не мог закрыться. Я им говорю: «Ребята, ну, зачем мне картошка? Я же не полечу с ней в Америку». Они отвечают: «Там такой картошки нет. Бери»! Вот такие люди. В характере азербайджанцев быть щедрыми, им присуща широта души. Эта не комплимент, а правда.

Для меня Баку – город высокой культуры, очень ухоженный - настоящий красавец. Я понимаю, почему люди не хотят из него уезжать.

В один из последних приездов меня просто потряс азербайджанский мугам, как виртуозно исполнял произведение певец. Обожаю Рашида Бейбутова. Среди певцов он для меня стоит на первом месте. Азербайджанский язык очень певучий. Вы знаете, в Нью-Йорке я исполнял песни на азербайджанском, в моем репертуаре их было десять.

A.C.

