Баку обеспечил прекрасные условия для спортсменов Исламиады - Файсал Абдулазиз аль-Нассар

2017-05-22 22:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку обеспечил прекрасные условия для спортсменов, чтобы они могли проявить себя в условиях единения и взаимопонимания, сказал в понедельник генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар на церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку.

Файсал Абдулазиз аль-Нассар подчеркнул, что организация этих Игр стала возможной под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и благодаря усилиям Первого вице-президента, председателя Организационного комитета “Баку-2017” Мехрибан Алиевой, сотрудников, работавших в Организационном комитете.

Он выразил благодарность спортсменам за участие в Играх, волонтерам - за их вклад, народу Азербайджана - за большое гостеприимство. “Я искренне желаю, чтобы вы присоединились к нам спустя четыре года на праздновании Игр “Стамбул - 2021”. Спасибо, Баку! Спасибо, Азербайджан!” - сказал Файсал Абдулазиз аль-Нассар.

Открытие IV Игр исламской солидарности состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)