Церемония закрытия Исламиады завершилось концертом “Единство” - ОБНОВЛЕНО

2017-05-22 23:21 | www.apa.az | 3

Церемония закрытия Исламиады завершилось концертом “Единство”.

Как сообщает АПА, на концерте выступили Семра Рагимли, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Сабина Бабаева.

Тунзаля Агаева исполнила композицию «Скорость – 2017 Гран-при Азербайджан». певица завершила концерт «Единство» гимном волонтеров «Здравствуй, Баку» - «Баку – 2017» и песней «Я – азербайджанец».

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности завершилась грандиозным фейерверком.

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Военнослужащие Национальной гвардии Особой службы государственной охраны спустили флаг Спортивной федерации исламской солидарности.

Как передает АПА, Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности (İSSF) Файсал Абдулазиз Аль Нассар вручил флаг организации заместителю министра молодежи и спорта Турецкой Республики, представителю Игр исламской солидарности «Стамбул 2021» Кямурану Оздену.

Напомним, что следующие Игры состоятся в 2021 году в Турции

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На церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности начался парад атлетов.

Как сообщает АПА, хозяева соревнований – сборная Азербайджана появилась перед зрителями последней.

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Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает АПА, на церемонии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава оргкомитета Игр, Мехрибан Алиева и Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) Файсал Абдулазиз Аль-Нассар.

Определились обладатели 268 комплектов медалей Исламиады. В течение 11 дней представители 40 стран завоевали 269 золотых, 267 серебряных, 350 бронзовых медалей – всего 886 наград. А команды 14 стран-участниц соревнований уезжают из Баку с пустыми руками.

162 из этих медалей завоевали азербайджанские спортсмены. Мы отстали по общему числу медалей от Турции (195), но по их пробе наша сборная стала победителем Исламиады. Тем самым наша страна впервые стала победителем мультиспортивного мероприятия.