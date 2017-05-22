Трамп пообещал продолжить укреплять американо-израильские отношения

2017-05-22 23:37 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп пообещал Израилю углублять дружбу и наращивать поддержку этой стране, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Наша глубокая и продолжительная дружба будет лишь углубляться и становиться сильнее в предстоящие дни», — заявил Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выступление президента транслировали американские телеканалы.

Президент США сообщил, что его переговоры с руководством Израиля были «очень продуктивными».

Трамп совершает первое зарубежное турне: ранее он посетил Саудовскую Аравию, по завершении визита в Израиль лидер США посетит ПНА, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО.

С.Б.

