Церемония закрытия Исламиады завершилось – ОБНОВЛЕНО

2017-05-22 23:51 | www.oxu.az | 3

Церемония закрытия Исламиады завершилось концертом “Единство”.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на концерте выступили Семра Рагимли, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Сабина Бабаева.

Тунзаля Агаева исполнила композицию «Скорость – 2017 Гран-при Азербайджан». певица завершила концерт «Единство» гимном волонтеров «Здравствуй, Баку» - «Баку – 2017» и песней «Я – азербайджанец».

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности завершилась грандиозным фейерверком.

22:49

В понедельник на церемонии закрытия в Баку IV Игр исламской солидарности Азербайджан передал эстафету Игр Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар передал флаг заместителю министра молодежи и спорта Турции, представителю Игр исламской солидарности «Стамбул-2021» Камурану Оздену.

21:26

Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку 2017».

Как сообщает Oxu.Az, в церемонии закрытия принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

C.Б.

