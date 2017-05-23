Церемония закрытия IV Исламских игр солидарности – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-05-23 00:08 | www.oxu.az | 3

Состоялась церемония закрытия IV Исламских игр солидарности «Баку 2017».

Церемония закрытия Исламиады завершилось концертом «Единство».На концерте выступили Семра Рагимли, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Сабина Бабаева.

Тунзаля Агаева исполнила композицию «Скорость – 2017 Гран-при Азербайджан». певица завершила концерт «Единство» гимном волонтеров «Здравствуй, Баку» - «Баку – 2017» и песней «Я – азербайджанец».

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности завершилась грандиозным фейерверком.

Отметим, что на проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

Oxu.Az со ссылкой на сайт Baku2017.com представляет фотографии с церемонии закрытия:

C.Б.

