Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку на публике – ВИДЕО

2017-05-23 00:28 | www.oxu.az | 3

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания отказалась взять его за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива.

Как передает Oxu.Az, этот момент удалось запечатлеть на видео.

На кадрах заметно, как Трамп и Мелания идут по красной ковровой дорожке. В какой-то момент президент протягивает руку супруге, однако она слегка хлопает его по ладони, после чего глава государства поправляет этой же рукой свой костюм.

Как пишет Newsweek, возможно, борт номер один попал в турбулентность, что вызвало раздражение Мелании.

Трамп в понедельник, 22 мая, прибыл в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном мировом турне в качестве президента. Также он планирует посетить Италию, Бельгию и Ватикан.

С.Б.

