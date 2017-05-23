Число погибших в ходе протестов в Венесуэле достигло 50 человек

2017-05-23 01:58 | www.apa.az | 4

В ходе протестов в венесуэльском штате Баринас погибли 2 человека.

Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, ранее сообщалось о гибели учащегося 19-летнего парня, в которого попала пуля, выпущенная гвардейцем.

По последним данным, число погибших в ходе протестов уже достигло 50 человек.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.