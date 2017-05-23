Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе "Манчестер Арена" - ОБНОВЛЕНО

2017-05-23 03:02 | www.apa.az | 3

Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"Есть погибшие и раненые", - сказано в заявлении.

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На стадионе «Манчестер-Арена» проводится эвакуация людей после сообщения о двух взрывах.

Как передает АПА со ссылкой на ВВС, на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

После того, как раздались два хлопка, началась паника, толпа людей пытается покинуть стадион.

Полиция выясняет подробности инцидента.

Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек, арена была открыта в 1995 году.