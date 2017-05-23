В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек, около 50 пострадали - ОБНОВЛЕНО-2

2017-05-23 04:18 | www.apa.az | 3

Полиция Манчестера подтверждает гибель 19 человек в результате трагедии на стадионе, еще около 50 пострадали.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.

"На настоящее время подтверждена гибель 19 человек, еще около 50 человек получили ранения", — сообщает полиция.

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03:44

По крайней мере 20 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва, произошедшего в понедельник в районе городского крытого стадиона в Манчестере.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал NBC.

Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов.

Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошел инцидент, не пострадала, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее представителя Джозефа Кароззу.

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03:02

Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"Есть погибшие и раненые", - сказано в заявлении.

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02:41

На стадионе «Манчестер-Арена» проводится эвакуация людей после сообщения о двух взрывах.

Как передает АПА со ссылкой на ВВС, на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

После того, как раздались два хлопка, началась паника, толпа людей пытается покинуть стадион.

Полиция выясняет подробности инцидента.

Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек, арена была открыта в 1995 году.