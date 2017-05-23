İngiltere'deki Manchester Arena'da patlama iddiası

2017-05-23 04:44 | www.trend.az | 0

İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda patlama yaşandığı iddia edildi. Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu açıklandı.

İngiliz medyasının sosyal medyaya dayandırarak verdiği haberlere göre, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konseri sırasında patlama yaşandığı öne sürülerek, salonun tahliye edildiği bildirildi.

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelere dair yapılan açıklamada, müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde patlama yaşandığı iddialarına ilişkin polisin harekete geçtiği belirtildi.

Olayda yaşamını yitirenler ile yaralıların olduğu duyurulan açıklamada, ölü veya yaralı sayısı ya da konu hakkında detaylara yer verilmedi.

Polis açıklamasında ayrıca ilk yardım görevlilerinin bölgede bulunduğu ifade edilerek, halkın Manchester Arena'dan uzak durması istendi.

Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.

Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.

Kaynak: AA