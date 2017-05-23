Взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник

2017-05-23 05:38 | www.apa.az | 3

Взрывное устройство у стадиона "Манчестер Арена" предположительно привел в действие террорист-смертник.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника у "Манчестер Арены", - говорится в сообщении.

По данным полиции, смертник мог подорвать себя в то время, как посетители концерта покидали площадку после его окончания.