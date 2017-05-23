Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере “ужасающим террористическим актом”

2017-05-23 06:28 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере “ужасающим террористическим актом”.

Как передает АПА со ссылкой на "Gazeta.ru", Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при взрыве на стадионе в Манчестере.

Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.