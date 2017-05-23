После взрыва в Манчестере госпитализировали 59 человек

2017-05-23 07:00 | www.apa.az | 4

Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, еще нескольким была оказана помощь на месте.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, пострадавшие получают медицинскую помощь в шести больницах.

Отмечается, что скорая помощь оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.