Певица Ариана Гранде сожалеет, что на ее концерте в Манчестере произошел теракт

2017-05-23 07:34 | www.trend.az | 4

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся, передает РИА Новости.

"Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.