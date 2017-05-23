Азербайджан установил новые стандарты проведения Игр исламской солидарности - депутат

2017-05-23 08:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности Баку-2017 в Азербайджане прошли на высоком уровне и страна еще раз показала высокие организаторские способности. Об этом Trend во вторник сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что Азербайджан организовал IV Игры исламской солидарности на таком уровне, что страны, которые проведут эти Игры, будут думать о проведении Игр в соответствии стандартам Азербайджана.

"Страны, которые до нас провели Игры исламской солидарности, стали свидетелями того, насколько высоком уровне прошли Игры в Азербайджане. Не верю, чтобы в будущем какая-либо страна смогла провести эти Игры с такой же высокой организацией и с солидарностью, как Азербайджан. В этих Играх приняли участие 54 из 57 Исламских стран. В Играх исламской солидарности, проведенных до сих пор, этот показатель является одним из самых высоких. Азербайджан установил новые стандарты проведения Игр исламской солидарности", - сказал депутат.

Новрузов сказал, что путь, который проходят большие государства за столетия, Азербайджан преодолел за короткое время и сегодня готов к проведению Олимпийских игр.

"Считаю, что если в будущем будет принято такое решение, то Азербайджан способен осуществить это на самом высоком уровне", - сказал депутат.

Новрузов отметил, что проведение Игр исламской солидарности в Азербайджане в то же время внесет важный вклад на развитие туризма.

"Сегодня в Азербайджан приезжают достаточно туристов. Естественно, что проведение на таком высоком уровне Игр играет большую роль в этом. Спортивные соревнования транслируются на ведущих телевидениях мира и другими способами в мире и таким образом миру демонстрируется красота нашей страны, люди узнают ее еще лучше и приезжают сюда как туристы. Со временем в нашу страну будут приезжать еще больше туристов", - сказал депутат.

Новрузов сказал, что церемонии открытия и закрытия Игр исламской солидарности были организованы на высоком уровне.

Депутат отметил, что на церемониях были показаны культура, история, обычаи и традиции Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.