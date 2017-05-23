Взрыв на стадионе в Манчестере: Есть множество погибших и пострадавших – ФОТО + ВИДЕО
2017-05-23 08:40 | www.oxu.az | 3
Не менее 20 человек погибли при взрыве на стадионе в Манчестере.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.
Также сообщается, что пострадали не менее 100 человек.
Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента.
Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.
Полиция Манчестера также остановила движение поездов с местного вокзала.
До появления иных версий инцидент произошедший на стадионе рассматривается как террористический акт.
A.M.