Взрыв на стадионе в Манчестере: Есть множество погибших и пострадавших – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-23 08:40 | www.oxu.az | 3

Не менее 20 человек погибли при взрыве на стадионе в Манчестере.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.

Также сообщается, что пострадали не менее 100 человек.

Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента.

Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Полиция Манчестера также остановила движение поездов с местного вокзала.

До появления иных версий инцидент произошедший на стадионе рассматривается как террористический акт.

A.M.