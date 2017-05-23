Президент Боливии назвал Трампа деспотом

2017-05-23 08:50 | www.oxu.az | 3

Президент Боливии Эво Моралес назвал в понедельник своего американского коллегу Дональда Трампа деспотом из-за его внешней и миграционной политики.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в своем Twitter.

«Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира», – написал он.

Заявление Моралеса последовало после того, как на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме Трамп назвал ситуацию в Венесуэле «позором для человечества» и «кошмарной проблемой».

A.M.