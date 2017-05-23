Сегодня ГЭЦ проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите

2017-05-23 08:55 | www.oxu.az | 2

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) во вторник проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Trend, экзамен будет проводиться в 206 школах, выбранных на основе репрезентативного отбора, Баку и Сумгаита для учащихся в 11 классе по азербайджанскому языку и математике.

На мониторинговых экзаменах предусмотрено участие 12522 учащихся.

Экзамен начнется в 10:00. Сначала пройдет экзамен по математике, а затем по азербайджанскому языку. Экзамен по математике будет длиться один час, а по азербайджанскому языку 45 минут.

A.M.