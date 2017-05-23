После смертельного инцидента в Манчестере задержаны подозреваемые
2017-05-23 09:15 | www.oxu.az | 3
В СМИ появилась информация, что после смертельного инцидента, который произошел в Манчестере, задержаны подозреваемые.
Как передает Oxu.Az, сообщается, что были арестованы два человека.
СМИ сообщают, что в результате возможного теракта, произошедшего сегодня на стадионе «Манчестер-Арена», погибли 19 человек и 50 были ранены.
Предположительно, в фойе стадиона, где было множество несовершеннолетних, пришедших на концерт американской певицы, сработало взрывное устройство, начиненное гвоздями.
Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. Также рассматривается версия, что взрыв мог устроить террорист-смертник.
Сразу после того, как на стадионе прозвучали два мощных хлопка, была объявлена эвакуация. Также эвакуировали пассажиров станции метро «Виктория», которая находится вблизи стадиона. Позже СМИ сообщали, что в районе станции нашли несработавшая бомба.
Н.О.