После смертельного инцидента в Манчестере задержаны подозреваемые

2017-05-23 09:15 | www.oxu.az | 3

В СМИ появилась информация, что после смертельного инцидента, который произошел в Манчестере, задержаны подозреваемые.

Как передает Oxu.Az, сообщается, что были арестованы два человека.

СМИ сообщают, что в результате возможного теракта, произошедшего сегодня на стадионе «Манчестер-Арена», погибли 19 человек и 50 были ранены.

Предположительно, в фойе стадиона, где было множество несовершеннолетних, пришедших на концерт американской певицы, сработало взрывное устройство, начиненное гвоздями.

Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. Также рассматривается версия, что взрыв мог устроить террорист-смертник.

Сразу после того, как на стадионе прозвучали два мощных хлопка, была объявлена эвакуация. Также эвакуировали пассажиров станции метро «Виктория», которая находится вблизи стадиона. Позже СМИ сообщали, что в районе станции нашли несработавшая бомба.

Н.О.