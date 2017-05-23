Президент Филиппин прибыл в Москву

2017-05-23 09:39 | www.oxu.az | 3

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом, самолет президента приземлился в московском аэропорту Внуково-2, его встречал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и представители обеих стран, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая. Как сообщили в филиппинском МИД, целью его визита в Россию станет укрепление двусторонних связей между государствами.

Встреча филиппинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 25 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении пресс-службы. По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

В Кремле также добавили, что в ходе встречи предполагается обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

Н.О.