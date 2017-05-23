Ассоциация туризма о ситуации во время Исламиады

2017-05-23 09:45 | www.oxu.az | 5

В период проведения IV Исламских игр солидарности в Баку не возникло никаких проблем с размещением гостей в отелях, и отели оказали гостям услуги на высоком уровне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

По его словам, в период проведения игр практически все отели в Баку были заполнены.

М.Агакеримов отметил, что раньше туристы, приезжавшие из Ирана и арабских стран, в особенности из Ирака, привозили с собой туркменских гидов, но во время игр таких фактов не наблюдалось:

«Считаю неправильным, когда иностранцы привозят с собой гидов. Иностранные гиды дают гостям неверную, искаженную информацию о наших памятниках и исторических местах. У нас достаточно гидов, чтобы оказывать услуги гостям».

Отметим, что с 8 по 22 мая в Баку прошли IV Исламские игры солидарности.

У.А.

