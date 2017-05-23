В центре Хырдалана выгуливают волка – ВИДЕО

2017-05-23 09:54 | www.oxu.az | 4

Житель города Хырдалан Абшеронского района держит волка в качестве домашнего животного.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, этот человек каждый день выгуливает дикого зверя в местах плотного скопления людей.

Как заявил завсектором департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев, так как Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по защите дикой природы, то в нашей стране запрещен отлов волков и охота на них.

A.M.