В Венесуэле во время протестов сожгли дом Уго Чавеса – ФОТО

2017-05-23 10:00 | www.oxu.az | 3

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Nacional.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.

Также протестующие якобы сумели захватить здание командования национальной боливарианской гвардии в Баринасе и поджечь офис правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и представительство национального избирательного совета страны.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Н.О.