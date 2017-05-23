Роухани: Тегеран намерен развить связи с Баку до уровня стратегического союзничества

2017-05-23 10:16 | www.oxu.az | 2

«Азербайджан – очень хороший сосед и друг Ирана. Официальный Тегеран, и впредь развивая связи с Баку, доведет их до уровня стратегического союзничества».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани заявил на своей первой пресс-конференции после переизбрания на пост президента.

Хасан Роухани отметил, что азербайджано-иранские отношения развиваются по восходящей линии.

Президент Ирана также отметил, что в ближайшие месяцы в Тегеране пройдут трехсторонние переговоры в формате Азербайджан-Россия-Иран.

Отметим, что основа данного формата переговоров была заложена в 2016 году в Баку.

Тогда главы трех государств - Азербайджана, России и Ирана - провели обширные обсуждения.

Н.О.