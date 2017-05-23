Появилось видео пожара, в котором погибли два брата – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-23 10:20 | www.oxu.az | 2

Появилась видеозапись пожара в жилом здании в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел на проспекте Зии Буньятова в Бинагадинском районе. Во время пожара погибли двое находившихся в квартире братьев, Александр и Анатолий Чейкуллаевы 52 и 54 лет.

19:53 (22.05.2017)

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пожар был зарегистрирован по адресу Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова 11, на 4-м этаже одного из 5-этажных зданий.



В результате пожара погибли 2 брата - Чейкуллаев Александр Петрович (52 года) и Чейкуллаев Анатолий Петрович (54 года).

По словам замначальника службы противопожарной безопасности МЧС полковника Рзы Худиева, во время тушения пожара был спасен 2-летний ребенок.

«Во время осмотра были обнаружены трупы Чейкуллаева Александра Петровича (52 года) и Чейкуллаева Анатолия Петровича (54 года). По словам соседей, один из них был болен, другой же испытывал алкогольную зависимость, вел праздную жизнь», - сказал полковник.

С.Б.

