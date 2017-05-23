Взрыв на стадионе в Манчестере предположительно устроил смертник – ОБНОВЛЕНО

2017-05-23 10:23 | www.oxu.az | 2

Взрывное устройство у стадиона «Манчестер Арена» предположительно привел в действие террорист-смертник.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника у «Манчестер Арены», - говорится в сообщении.

По данным полиции, смертник мог подорвать себя в то время, когда посетители концерта покидали площадку после его окончания.

Власти предупреждают, что «ситуация очень шаткая» и сообщают, что «следователи по-прежнему пытаются собрать больше информации».

09:15

В СМИ появилась информация, что после смертельного инцидента, который произошел в Манчестере, задержаны подозреваемые.

Как передает Oxu.Az, сообщается, что были арестованы два человека.

СМИ сообщают, что в результате возможного теракта, произошедшего сегодня на стадионе «Манчестер-Арена», погибли 19 человек и 50 были ранены.

Предположительно, в фойе стадиона, где было множество несовершеннолетних, пришедших на концерт американской певицы, сработало взрывное устройство, начиненное гвоздями.

Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. Также рассматривается версия, что взрыв мог устроить террорист-смертник.

Сразу после того, как на стадионе прозвучали два мощных хлопка, была объявлена эвакуация. Также эвакуировали пассажиров станции метро «Виктория», которая находится вблизи стадиона. Позже СМИ сообщали, что в районе станции нашли несработавшую бомбу.

Н.О.