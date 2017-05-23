Нападение в Манчестере было совершено террористом-смертником

2017-05-23 10:28 | www.trend.az | 2

Нападение в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, было совершено одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, террорист погиб на месте. Несмотря на то, что полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, следователи пытаются установить, были ли у него сообщники. Полиция уверена, что "мужчина принес с собой самодельное взрывное устройство, которое он привел к действие".

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.