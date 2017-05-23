Жертвами трагедии на стадионе в Манчестере стали 22 человека (ФОТО) (Обновлено)

2017-05-23 10:28 | www.trend.az | 2

Жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

04:19 (GMT+4) Полиция Манчестера подтверждает гибель 19 человек в результате трагедии на стадионе, еще около 50 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Twitter местной полиции.

"На настоящее время подтверждена гибель 19 человек, еще около 50 человек получили ранения", — сообщает полиция.

03:47 (GMT+4) Американский телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает по меньшей мере о 20 жертвах и сотнях раненых в результате трагедии на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, передает РИА Новости.

02:56 (GMT+4) Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена", передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление опубликованное в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"Есть погибшие и раненые", — сказано в заявлении. Полиция просит избегать района ЧП.

02:51 (GMT+4) Полиция Манчестера назвала произошедшее на стадионе "Манчестер Арена", посетители которого сообщили о "хлопках, похожих на взрывы", серьезным инцидентом, передает РИА Новости.

"В настоящее время экстренные службы реагируют на серьезный инцидент на стадионе "Манчестер Арена". Избегайте этого района. Детали последуют как можно скорее", — заявила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

02:49 (GMT+4) Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена", передает РИА Новости.

"Полиция отреагировала на сообщения об инциденте на "Манчестер Арене". Пожалуйста, старайтесь держаться подальше от стадиона. Детали последуют", — сообщает в Twitter местная полиция.

Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.

В настоящее время на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские наряды, другие подробности не сообщаются.

Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео, которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за "взрыв" был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара.

В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи.

Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.