ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере

2017-05-23 10:34 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Ранее сообщалось о 19 погибших. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Н.О.