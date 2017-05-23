Азербайджанский ипотечный фонд выпускает облигации на 15 млн манатов

2017-05-23 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 25 мая состоится выпуск именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на сумму 15 миллионов манатов, сообщает во вторник АИФ.

Стоимость облигаций составит 1 004,0833 манатов каждая.

Шестого марта 2017 года Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект базовой эмиссии именных, процентных ипотечных облигаций АИФ на сумму 100 миллионов манатов. Процентная ставка по облигациям составляет три процента.

Официальный курс на 23 мая составляет 1,7023 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

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