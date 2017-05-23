Что думают азербайджанцы о закрытии ВАК и отношениях с Россией? - ОПРОС
2017-05-23 11:23 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА, первый вопрос опроса был задан следующим образом: «Как повлияет ликвидация регистрации Верховным Судом России Конгресса Азербайджанцев России на двухсторонние отношения?»
87% респондентов считают, что данное решение суда России негативно повлияет на двухсторонние отношения. Лишь 8% считают, что решение суда никак не повлияет на отношения Азербайджан-Россия. Всего 5% затруднились ответить на данный вопрос.
В продолжение этой темы респондентам был задан другой вопрос: «Как Вы считаете, кто стоит за решением запретить деятельность Конгресса Азербайджанцев России?»
Ответы распределились следующим образом: «За запретом Конгресса стоит Российская власть» - 57%. «Силы подконтрольные армянской лобби» - 34%. «Запрет связан с юридическими неурядицами в самом Конгрессе» - 9%.
На третий вопрос «Как Вы оцениваете посредническую миссию России в разрешении нагорно-карабахского конфликта?» респонденты ответили нижеследующим образом:
«Посредничество России не принесет результата» - 93%, «Россия старается разрешить конфликт» - 5%. Всего 2% затруднились ответить на этот вопрос.
«Должен ли Азербайджан отказаться от посредничества России?» - это четвертый вопрос опроса.
«Да мы должны отказаться от посредничества России» - 78%, «нет, не должны отказываться» - 12%, «не отказываясь от посредничества России, в то же самое время стараться вовлечь в процесс других посредников – США и Франция» - 10%.
Последний вопрос опроса был сформулирован следующим образом: «Какие альтернативы может использовать Азербайджан во внешней политике и в сфере безопасности на фоне ухудшения отношений с Россией?»
Респондентам была предоставлена несколько вариантов ответа:
а) «Начать переговоры о создании военных баз Турции на территории Азербайджана, в том числе в Нахчиване или же создать совместные военные центры» - 53%
б) «Углубить отношения с НАТО» - 24%
с) «Углубить интеграцию с ЕС» - 14%
д) «Альтернативы стратегическим отношениям с Россией нет» - 9%.