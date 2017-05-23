Что думают азербайджанцы о закрытии ВАК и отношениях с Россией? - ОПРОС

2017-05-23 11:23 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, первый вопрос опроса был задан следующим образом: «Как повлияет ликвидация регистрации Верховным Судом России Конгресса Азербайджанцев России на двухсторонние отношения?»

87% респондентов считают, что данное решение суда России негативно повлияет на двухсторонние отношения. Лишь 8% считают, что решение суда никак не повлияет на отношения Азербайджан-Россия. Всего 5% затруднились ответить на данный вопрос.

В продолжение этой темы респондентам был задан другой вопрос: «Как Вы считаете, кто стоит за решением запретить деятельность Конгресса Азербайджанцев России?»

Ответы распределились следующим образом: «За запретом Конгресса стоит Российская власть» - 57%. «Силы подконтрольные армянской лобби» - 34%. «Запрет связан с юридическими неурядицами в самом Конгрессе» - 9%.

На третий вопрос «Как Вы оцениваете посредническую миссию России в разрешении нагорно-карабахского конфликта?» респонденты ответили нижеследующим образом:

«Посредничество России не принесет результата» - 93%, «Россия старается разрешить конфликт» - 5%. Всего 2% затруднились ответить на этот вопрос.

«Должен ли Азербайджан отказаться от посредничества России?» - это четвертый вопрос опроса.

«Да мы должны отказаться от посредничества России» - 78%, «нет, не должны отказываться» - 12%, «не отказываясь от посредничества России, в то же самое время стараться вовлечь в процесс других посредников – США и Франция» - 10%.

Последний вопрос опроса был сформулирован следующим образом: «Какие альтернативы может использовать Азербайджан во внешней политике и в сфере безопасности на фоне ухудшения отношений с Россией?»

Респондентам была предоставлена несколько вариантов ответа:

а) «Начать переговоры о создании военных баз Турции на территории Азербайджана, в том числе в Нахчиване или же создать совместные военные центры» - 53%

б) «Углубить отношения с НАТО» - 24%

с) «Углубить интеграцию с ЕС» - 14%

д) «Альтернативы стратегическим отношениям с Россией нет» - 9%.