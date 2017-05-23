В Батуми проходит трехстороння встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

2017-05-23 11:29 | www.apa.az | 3

В Батуми началась трехстороння встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает грузинское бюро АПА, министр обороны Грузии Леван Изория выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Манчестере, отметил, что Грузия решительно осуждает террор.

Его турецкий коллега Фикри Ишык также подчеркнул, что Турция ведет борьбу с терроризмом.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов решительно осудил произошедший в Манчестере теракт и отметил, что Азербайджан занимает резкую позицию против терроризма. По словам министра, террор приводит к гибели мирных граждан и является угрозой для стабильности, международного сотрудничества и мира. Министр сказал, что все государства должны объединить свои усилия для борьбы с терроризмом.

На трехсторонней встрече министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества, региональную безопасность, совместную реализацию региональных экономических проектов и другие вопросы.