Запрет на движение по специальным желтым полосам снят

2017-05-23 12:00 | www.apa.az | 3

Ограничение движения на некоторых улицах и дорогах столицы во время IV Игр Исламской солидарности снято.

Как сообщили АПА в управлении, в связи с Играми на некоторых улицах и дорогах страны были применены разделительные полосы (желтые полосы). Эти полосы с 5 по 25 мая могли пересекать лишь привлеченные к IV Играм Исламской солидарности транспортные средства.

Однако для обеспечения беспрерывного и свободного движения транспорта сегодня с 12:00 запрет на пресечение этих полос снят.