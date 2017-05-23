Часть выпущенных для оздоровления МБА облигаций на 10 млрд. манатов не взята на учет

2017-05-23 12:01 | www.apa.az | 3

Согласно данным об эмитированных облигациях, представленных ЗАО «Аграркредит», от продажи облигаций поступило 7,5 млрд. манатов против номинальной стоимости эмитированных в 2016 году облигаций на 7 млрд. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечено в заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана на 2016 год» и ежегодном отчете об исполнении госбюджета.

Так, с целью покрытия проблемных кредитов ОАО «Международный банк Азербайджана» в 2015 и 2016 годах были зарегистрированы эмитированные «Аграркредитом» гособлигации на 10 млрд. манатов, от продажи которых поступило 10 млрд. манатов, а Центробанком Азербайджана в 2016 году Фонду страхования вкладов был выделен кредит на 460 млн. манатов. Однако как выяснилось, часть этой суммы не была отражена в учете, а часть была учтена как условное обязательство.