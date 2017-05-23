В Баку за въезд на специальные полосы были оштрафованы 1319 водителей

2017-05-23 12:11 | www.apa.az | 3

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов, по сравнению с прошлыми играми водителей, которые совершили наезд на специальные полосы, нанесенные в связи с IV Играми исламской солидарности, стало меньше: «С 5 мая по сегоднящний день за пересечение специальных полос были оштрафованы 1319 водителей».

Отметим, сегодня с 12:00 ограничение в связи со специальными полосами было снято.