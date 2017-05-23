В России предупредили армян, планирующих провокацию на 28 мая

2017-05-23 12:26 | www.apa.az | 3

В Курске армянам сделали предупреждение в связи с провокацией, запланированной ими на 28 мая – День Азербайджанской Республики.

Как сообщил АПА председатель Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры Шамиль Тагиев, в Курске представители Ассоциации армянской молодежи распространили объявления о проведении 28 мая провокационной акции «25-летие «освобождения» Шуши» и «праздничного концерта». Однако проживающие в России азербайджанцы обратились в связи с этим в официальные структуры, в том числе в городскую мэрию, выразив свое недовольство.

Группа членов азербайджанской диаспоры встретилась с представителями мэрии и армянской диаспоры, потребовала не допустить совершения этой провокации. Армяне обещали исправить свою ошибку, удалить из объявлений и программ фразу «25-летие «освобождения» Шуши».

Было подчеркнуто, что если в этот день в связи с оккупированными территориями Азербайджана будет совершено какое-либо действие провокационного характера, то азербайджанцы жестко отреагируют на это.



Отметим, несколько дней назад действующие в Курске армянские молодежные организации объявили о проведении 28 мая концерта, посвященного «25-летию «освобождения» города Шуша». Они заявили, что получили официальное разрешение на проведение концерта и акции. Проживающие в России азербайджанцы в связи с этим обратились в соответствующие структуры РФ.





Напомним, азербайджанский город Шуша был оккупирован вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года.