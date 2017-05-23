Нестабильная погода на территории Азербайджана продолжится, ожидаются интенсивные дожди и град

2017-05-23 13:04 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17°, днем 21-26° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 мая умеренное колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей, однако 25 мая временами усиливающийся ветер может вызвать дискомфорт у некоторых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Возможен град. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-17° тепла.